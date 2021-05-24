شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول بقطر اليوم استعدادا للسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مرانه الأول في قطر على ملعب جامعة قطر في السادسة والنصف مساء، ضمن التحضير لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانا خفيفا، خشية من تعرض اللاعبين للإرهاق بعد رحلة سفر طويلة من جنوب أفريقيا إلى قطر، حيث قرر الجهاز الفني للأهلي السفر من جنوب أفريقيا إلى قطر مع ترانزيت فى مطار أسوان للتزود بالوقود.

اختار الجهاز الفنى للأهلي قائمة تضم كل اللاعبين الذين يحتاج للاستعانة بجهودهم في مباراة السوبر الأفريقي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، رغم عدم اكتمال جاهزية بعضهم، مثل علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير، بحيث يكون الثلاثي متاحا للعب في مباراة السوبر الإفريقي، بعدما غابوا عن المشاركة في مباراة صن داونز الماضية.