شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على مشاركة المثلوثي في تشكيلة البنك الاهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الاهلي، على عودة التونسي محمد المثلوثي، صانع ألعاب الفريق، إلى التشكيل الأساسي في المباراة القادمة أمام سموحة، يوم الأربعاء المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار مشاركة محمد المثلوثى، عقب الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب في المباراتين الوديتين الذى خضع لها فريق البنك الاهلى الفترة الماضية، لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء سموحة القادم، وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز، والخروج من منطقة المنافسة على الهبوط.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة يوم 26 مايو الجارى، ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام على ملعب بتروسبورت.