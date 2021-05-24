شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه البترول الجزائري في مؤجلة بطولة أفريقيا لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الإثنين فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره البترول الجزائري، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة أفريقيا لأفروليج، والتى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء الماضى، وتم تأجيلها بسبب انتهاك البروتوكول الصحى.

وكان من المقرر إقامة المباراة الأربعاء الماضى، إلا أنه تم التأجيل لتقام اليوم، حفاظا على صحة وسلامة اللاعبين، بعد انتهاك البروتوكول وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية من الجانب الآخر.

وفاز الزمالك على فيروفيارو الموزمبيقى فى أول جولة، وفى الجولة الثالثة التقى مع داونز السنغالى.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين، وهم: والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، ويرأس البعثة طارق سعيد.