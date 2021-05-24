شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 12 منطقة بالقاهرة غدا الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة العاشرة صباحا حتى 4 عصرا من نفس اليوم، حيث أعلنت محافظة القاهرة أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد ، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الألف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل - والملتقى العربى ) .

وأضحت المحافظة أن وقت الانقطاع اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 / 5 / 2021 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم .

فيما أهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.