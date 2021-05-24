شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توافر كميات من لقاحات كورونا تكفى جميع المواطنين المسجلين بالمنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان الاستمرار فى استقبال دفعات لقاحات فيروس كورونا تباعًا، ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المختلفة والتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك بالتوازى مع إنتاج اللقاحات محليًا داخل مصر.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان توافر كميات من اللقاحات تكفي جميع المواطنين المسجلين على المنظومة الإلكترونية، مشيرة إلي زيادة إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على التسجيل لتلقى اللقاح.

وناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرا إلى تخصيص 400 مركز ثابت على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مركز أرض المعارض، فضلاً عن التنسيق مع المحافظين لتخصيص مراكز مماثلة بجميع المحافظات.

وتابع : يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات لتخصيص مراكز بالمدن الصناعية لتلقي العاملين بقطاع الصناعة اللقاح، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.