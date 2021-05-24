شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: لا يوجد قلق من الفطر الأسود وليس مرتبطا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المواطنين أصبحوا أكثر اقتناعا بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، حيث زاد عدد المقبلين على التطعيم، حيث نسعى لتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن هناك زيادة فى الإقبال على التطعيم بجانب زيادة عدد مراكز تلقى التطعيمات.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن مصر وصل إليها عدد كبير من اللقاحات، وهو أمر مهم في ظل الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، حيث تعدد مصادر الحصول على اللقاحات، موضحا أن فائدة التطعيم أنه حتى لو جاء فيروس كورونا وأصيب به شخص يكون أقل حدة بكثير من حيث الأعراض، وقد يأتى للشخص المرض ولا يظهر عليه أعراض أخرى، وحتى لو جاء المرض لن تأتى له الأعراض الخطيرة والشديدة التي تحتاج لدخول المستشفيات والرعاية المركزية وقد تؤدى للوفاة.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن التأثير الايجابى للقاح 6 شهور، موضحا أن تطعيم فايزر أكد أن المواطنين سيحتاجون لجرعة ثالثة لزيادة الأجسام المناعية، ونتوقع أن هذا سيسرى على جميع اللقاحات ضد كورونا، متوقعا أنه بعد 6 شهور قد يحتاج الناس لجرعة ثالثة خاصة فى ظل تحور الفيروس وهذا ليس جديدا ولكن متوقع.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: ندرس إمكانية أن يحتاج المواطنين لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا بعد الحصول على جرعة ثانية، لافتا إلى أن الفطريات في مصر ليست منتشرة كثيرا ولكنها موجودة والأدوية التي تعاجل الفطريات نستخدمها في بعض الأحيان وهذه الفطريات قد تتواجد في الحالات الشديدة وبعض المتواجدين في العناية المركزة وبعض مرضى الأورام، فالفطريات موجودة ولكن ليست منتشرة بشدة ولا نتحدث عنها كثيرة نتيجة بعض الأمراض الشديدة والأمراض المتعددة ويأخذون بعض الادوية قد يصابوا ببعض الفطريات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، لا يوجد أبدا أى داعى للقلق من الفطر الأسود، فهو سلالة من السلالات الخاصة بالفطريات ونعرف هذا الكلام، فبعض الناس عندما يأخذون مضادات حيوية يأتى لهم طبقة بيضاء في فمهم، فهذا ليس جديدا أو غريبا أو وباء، والفطر الأسود له علاقة بمضاعفات كورونا ومضاعفات امراض كثيرة ولكنت ليس متربط ارتباط وثيق بفيروس كورونا وليس سبب مباشر للفشل التنفسى أو للوفاة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن مصر سعت بكل الوسائل السياسية والمالية والعلاقات الدولية ومع الاتحاد الأفريقى سعينا لتوفير أكبر قدر من اللقاحات للشعب وأخواتنا في أفريقيا، ولا يتم استخدام أي لقاح إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على استخدام اللقاح، وهناك عدة ملايين حصلوا على لقاح كورونا ولم يحدث أي أثار جانبية نقلق منها.

وبشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: الحالة لم تعد للطبيعى وما زالت حرجة، وندعو لها الشفاء وندعو للفنان سمير غانم بالرحمة.