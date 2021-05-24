شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: الأكاديمية الوطنية للتدريب لم تستثن أحدا من قواعد الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة الأكاديمية، مراحل وخطة عمل الأكاديمية.

وأكدت راغب خلال الاجتماع، أن الأكاديمية أنشئت فى أغسطس عام 2017، بقرار رئاسى، لكن البداية الفعلية لعمل الأكاديمية، كانت فى يوليو 2018، لافتة إلى أنها المنشأة المنوطة بتأهيل القيادات، التى تعمل بالدولة، وإعطاء فرص للشباب أن يكون لهم دور قيادى، عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة، موضحة أن هذا يتم على نسق الدول العظمى بالعالم، التى تملك مؤسسات شبيهة بهذا النمط.

وأوضحت أن نشاط التدريب بالأكاديمية، مقسم لعدة قطاعات، فهناك قطاع المدرسة الرئاسية لتأهيل القيادة، ويندرج تحتها 5 برامج مهمة، وهناك قطاع البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الذى أطلقه رئيس الجمهورية فى 2016، وكان اللبنة الأساسية، التى خرجت منها فكرة تأسيس الأكاديمية.

وأشارت إلى أنه تحت مظلة المدرسة الرئاسية للقيادة، هناك أيضا البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذين للقيادة، والذى تم إطلاقه من داخل الأكاديمية بعد إنشائها، ويعتبر معنى بفئة عمرية أكبر، من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لأنه يخاطب الفئة العمرية من 30 حتى 45 سنة.

وأكدت أن الأكاديمية، تحولت من جهة تنفذ توصيات إلى جهة تطمح الجهات المختلفة الحصول على خدماتها، حيث تقدم الأكاديمية محتوى مختلف حسب الفئة العمرية، وتعمل على إعداد برامج بكل فئة متقدمة حتى يستفاد منها المتدربون، لافتة إلى أنها فى انتظار صدور قانون ينظم عمل الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه منذ توليه عمل الأكاديمية لم يتم استثناء أحد من قواعد الالتحاق بالأكاديمية، ويتم انتقاء المتدربين بناء على اجتيازاهم الاختبارات التى وضعتها الأكاديمية، متابعة: أجرينا برنامج لتدريب قيادات بالحكومة تقدم إليه 8 آلاف، تم قبول 64 منهم فقط، وهو العدد الذى كان متاح للدورة التدريبية".

وأكدت راغب، أن الأكاديمية عندما بدأت عملها لم يكن لها موازنة، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على إعداد موازنة تشغيلية، وتقدمنا بموازنة تم رفضها من البرلمان العام الماضى، وتابعت: "حصلنا فى أول سنة على 15 مليون و600 ألف جنيه، وتم تغطية التكاليف من الإيرادات".

وأضافت: "مجموع الدخل حتى الآن بلغ 221 مليون جنيه، وبلغت المصاريف منها 132 مليون جنيه، ولم نعتمد على أى حساب جارى من الدولة".

وكشفت أن الأكاديمية وضعت خطة لتنويع مصادر الدخل، حيث قدمت خدماتها لمؤسسات الدولة وشركات القطاع العام وتستهدف خلال الفترة المقبلة شركات القطاع الخاص والشركات الدولية.