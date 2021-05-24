شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. رئيس مكافحة كورونا: اللقاح آمن 100% ويقلل الأعراض الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر خلال أخبار في 24 ساعة، سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر الوحيدة التى يحق لها التدخل فى شئووننا

فاكسيرا: نتعاون مع كبرى شركات الصين لإنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بمصر

رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاح آمن 100% ويقلل الأعراض الجانبية والوفيات

الكهرباء: ضخ 36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع خلال الـ3 سنوات الماضية

السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر الوحيدة التى يحق لها التدخل فى شئووننا

حياة كريمة: المبادرة تمس حياة 60 مليون نسمة ولا يوجد مثيل لها بالعالم

وزير التموين: الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي من السلع

المصيلحي: اللحوم السودانية جيدة.. و97% نسبة الاكتفاء الذاتى من الدواجن

فاكسيرا: نتعاون مع كبرى شركات الصين لإنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا بمصر

الرئاسة: الرئيس السيسى يطلع على عرض متكامل لمحاور مشروع تطوير قرى الريف

الرئيس السيسي يوجه بتوفير حياة كريمة لكل مواطن بالفئات الأكثر احتياجا فى الريف

قافلة صندوق تحيا مصر تعبر منفذ رفح لتوصيل المساعدات لقطاع غزة.. صور

شيخ الأزهر يوجه بإرسال قافلة إغاثية عاجلة إلى غزة دعمًا للشعب الفلسطينى

الأعلى للجامعات يعفى طلاب غزة الوافدين من القسط الثانى لمصروفات العام الحالى

وزير المالية: الحد الأدنى لزيادة العاملين بالدولة 250 جنيها

الصحة: 73.6% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

استمرار فتح معبر رفح لليوم الثامن على التوالى لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية من غزة

السكة الحديد تعلن إيقاف وتعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى بسبب التطوير