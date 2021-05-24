شكرا لقرائتكم خبر عن توفير مسحة فورية لكورونا بموانئ بورسعيد والنتيجة خلال نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أنه سيتم إجراء مسحة فورية لفيروس كورونا تصل نتيجتها خلال نصف ساعة، وذلك لتسهيل الإجراءات داخل العمل بموانئ المحافظة.

وأضاف "حسن" فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استلام أجهزة حديثة لإجراء تحليل فيروس كورونا من خلال مسحة فورية تظهر نتيجتها خلال نصف ساعة.

وأشار إلى أن الأجهزة سيتم العمل بها في موانئ بورسعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الرسوم المقررة لاستخدامها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن الدولة المصرية في حالة حراك مستمر ولا تدخر أي جهد لتوفير كافة الأساليب الحديثة والامكانات المتطورة، لضمان آمن وسلامة كافة المواطنين، والوقاية من القادمين من الخارج بفحصهم بشكل دقيق والوقوف على الحالة الوبائية الخاصة بهم لاتخاذ الإجراء المناسب.