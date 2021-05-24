شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مليون و400 ألف طلب للتحويل من الممارسة للعداد الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حمزة المتحدث الرسم باسم وزارة الكهرباء، إن الممارسة عبارة عن متوسط الاستهلاك، وهناك غرامة مالية توقع على سارقى التيار الكهربى، مضيفا أن هناك عدد طلبات مليون و400 ألف طلب للتحويل من الممارسة للعداد الكودى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن القانون غلظ الحصول على تيار كهربى بطريقة غير قانونية والعقوبة تصل للحبس والغرامة، وفى حال التكرار يتم تغليظ العقوبة، لافتا إلى أنه جرى توصيل أكثر من 170 ألف عدد كودى، وجارى استقبال الطلبات للتحويل إلى العداد الكودى.

وتابع، أن العام الماضى كان أخر عام فيه زيادة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بأن تكون الزيادة المقبلة خلال خمس أعوام تنتهى فى عام 2024، وهناك زيادة فى أسعار الكهرباء ولكن بشكل تدريجى وعلى مدار خمس سنوات بدأت العام الماضى بتعليمات من الرئيس.

وكان أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الكهرباء هى أساس لكل بيت كما أنها أساس للتنمية، وكذلك أساس فى مبادرة حياة كريمة وفى كل نواحى الحياة، لافتا إلى ضخ 36 مليار جنيه فى تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطاقة أمن قومى لدينا، لافتا إلى أن هناك استقرارا فى إنتاج الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطات كبيرة فى الطاقة الكهربائية يتخطى 25%.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جرى قطع شوط كبير فى تطوير شبكات نقل الكهرباء تخطت الـ99%، ويجرى العمل الآن على تطوير توزيع الكهرباء، موضحا أن هناك 9 شركات توزيع على مستوى الجمهورية وهناك خطة واضحة ويتم ضخ استثمارات ضخمة لتوزيع شبكات التغذية والتوزيع فى كل المحافظات خاصة الصعيد والدلتا والأماكن التى كانت تعانى من انقطاعات بالكهرباء.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن تطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شرق الغربية يتم من خلال استحداث 34 مركز خدمة بالمدن والقرى وإضافة لوحات توزيع 47 لوحة، بجانب أطوال كابلات وموزعات تم ضخها خلال الفترة الماضية.