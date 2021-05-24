شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب بدولة مستقلة ولا لتوطين اللاجئين بأي مكان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح، إن الفلسطينيين يريدون إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، وتكون دولة متصلة جغرافيا عاصمتها القدس الشريف، مشددا على رفض إقامة دولة فلسطينية في غزة بدون الضفة أو العكس، كما أنه مرفوض تماما توطين اللاجئين الفلسطينيين في أى مكان بالعالم.

وطالب السفير الفلسطيني خلال حواره في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الأحد، بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وعددهم حوالى 6.5 مليون لاجئ والعودة إلى بيوتهم، قائلا: "يجب عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين والتعويض".

وأوضح السفير الفلسطيني: "نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، وأن تكون القدس بكامل حدود 67 عاصمة دولة فلسطين".

وفيما يتعلق بزيارة الوفد الأمني المصري للأراضي الفلسطينية مؤخرا، أوضح اللوح أن هناك وفدين مصريين الأول ذهب إلى رام الله والثاني إلى إسرائيل من اجل ترسيخ وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأعمار في قطاع غزة، منوها إلى أن القيادة الفلسطينية أيضًا تبذل جهودا لوقف ما يحدث في القدس.

وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة إن هناك تشاور وتنسيق وتعاون مستمر ومفتوح طوال الوقت بين رام الله والقاهرة على مستوى القمة بين الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس كمان أن هناك علاقات بين وزارتي الخارجية بالبلدين وبين أجهزة الاستخبارات في مصر وفلسطين، وهناك تشاور مستمر فى كل المجالات.

وشدد أن القاهرة عاصمة العرب وهى الشقيقة الكبرى لكل العرب، وكان الوفد المصرى في فلسطين يعمل من هذا المنطلق حيث كان هدفه وقف اطلاق النار وإعادة إعمار غزة ووقف ما يجرى في القدس، مشيرا إلى أن ما فعلته إسرائيل في القدس غير طبيعي وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين بصرب الفلسطينيين.