شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تحصيل 7 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار بشرق الغربية خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحملات الموسعة التى تشنها شركات توزيع الكهرباء الـ9 لضبط سارقى التيار الكهربائى تهدف إلى تقليل حجم الخسائر المالية التى تتعرض لها الشركات والحفاظ على حق الدولة، موكدا أن شركة جنوب الدلتا تمكنت من تحرير 7306 محاضر لسرقة تيار كهربائى خلال شهر مارس بمنطقة شرق الغربية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365'، أن إجمالى قيمة 7306 محضر سرقة تيار بالقليوبية خلال شهر مارس الماضى بلغت ما يقرب من 7 ملايين جنيه، موضحا أن هناك تنسيقا تاما بين شركات توزيع الكهرباء ومباحث شرطة الكهرباء لضبط المخالفين والحفاظ على حق الدولة.

وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء تطبق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقى التيار الكهربائى أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، موكدا أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة سيوثر سلبا على طلبات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء المواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء وشرطة الكهرباء تمكنت خلال الـ 5 أشهر الماضية من تحرير 6 ملايين و723 ألف محضر، موضحا أن إجمالى قيمة هذه المحاضر بلغت 4 مليارات و300 مليون جنيه.