شكرا لقرائتكم خبر عن الجانب الفلسطينى يتسلم قافلة صندوق "تحيا مصر" الإنسانية لأهالى غزة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السلطات الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأحد، في تسلم قافلة صندوق "تحيا مصر" الإنسانية عبر معبر رفح البري، وذلك استعدادا لتوصيل المساعدات التي تقدر بأكثر من 3 آلاف طن إلى أهالى قطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



الجانب الفلسطينى يتسلم مساعدات مصر لاهالى غزة

وتتضمن قافلة صندوق تحيا مصر 130 حاوية تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والخضروات، والدواجن، وفاكهة، إضافة إلى (فرشات وسجاد وأغطية)، ومطهرات، وكمامات طبية، وملابس وأدوية.



الجانب الفلسطيني يتسلم المساعدات المصرية لغزة

ولاقت المبادرة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعى عبر الصفحة الرسمية لصندوق تحيا مصر على موقع فيس بوك، وذلك بعد إعلان الصندوق عن فتح حساب خاص بتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر فى إعادة إعمار غزة، وكذلك التحضير لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء فى القطاع.



المساعدات المصرية في غزة

وقام الصندوق بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) فى كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكترونى .



المساعدات المصرية تصل قطاع غزة

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يعمل كمعاون لأجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال عدة محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات .



الفلسطينيون يتسلمون قافلة المساعدات المصرية

وتعد قافلة اليوم إحدى أنشطة هذا المحور وتعتبر سابقة هى الأولى من نوعها التى تعبر خدمات الصندوق الحدود المصرية فى إشارة الى تطور ونمو دور هذا الكيان الذى أسس بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم روح التكافل والتضامن وكذا تعظيم دور المجتمع المدنى فى شتى مجالات التنمية .