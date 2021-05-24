شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: لا خلاف بين الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر إلى الرئيس السيسى على مبادرة وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والدولة المصرية على جهودها لوقف إطلاق النار فى غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار دون أية ترتيبات، مضيفا أنه لا يوجد خلاف بين الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة الإعمار.

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن مهمة الوفد الأمني المصري الذي ذهب إلى فلسطين وتل أبيب بتعليمات من الرئيس السيسي، هو تثبيت وقف إطلاق النار واستقرار الأمن في قطاع غزة، وأنحاء الأراضي الفلسطينية، وفتح أفاق أمام التحرك السياسي في المنطقة.

كما وجه سفير فلسطين بالقاهرة الشكر للقيادة السياسية ووزارة التعليم العالى على إعفاء الطلاب من دفع الرسوم الدراسية.