شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الامتحان التجريبى حضره 440 ألف طالب.. وحدثنا 100 ألف تابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى الامتحان التجريبى للطلاب النظاميين أدلى اليوم 440 ألف طالب الامتحان، واليوم بنختبر الإنترنت فى المدارس وقياس الشبكة الداخلية، وجرى تحديث التابلت لـ 100 ألف طالب".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "بناشد الطلاب لازم يكون التابلت محدث وعليه كل البرامج عشان يعرف يدخل على الامتحان، وما زال هناك وقت، وكثير من الطلاب أول مرة يكتشفوا أول نوع من الأسئلة، والاستغراب من الامتحان ده معناه أنه فى أولى وثانية ثانوى مركزوش فى الامتحانات، والتركيز على السنة الأخيرة".