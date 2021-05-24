شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: بدأنا تنفيذ 36 مجمع خدمات بقرى المرحلة الأولى من حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام الهلباوى المشرف على المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، أن مشروع تطوير الريف المصرى هو مشروع عملاق ويعد مشروع القرن، لا يهتم بالريف فقط بل الحضر، ويلقى اهتماما عالميا كبيرا، وهذا من ضمن ما جرى عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف المشرف على المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاهتمام العالمى بمبادرة حياة كريمة لأنه برنامج للتنمية الريفية المتكاملة، حيث إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا كل 3 أيام لمتابعة تنفيذ المشروع، بجانب حرص القيادة السياسية والرئيس على المتابعة الدائمة للمشروع، وكذلك كى يتأكد من أن الأمور تسير في نصابها، وكل لقاء يكون هناك توجيهات تدعم المبادرة وتتأكد من تنفيذها.

ولفت المشرف على المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك تغييرا نوعيا في التنمية بمصر من الشغل القطعى للشغل المتكامل، كما أن هناك تغيرا في منهج التنمية، متابعا: بدأنا تنفيذ 36 مجمع خدمات بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وهناك تنسيق متكامل بين أجهزة الدولة المختلفة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن العمل بالمرحلة الأولى بدأ في كل القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.