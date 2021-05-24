شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مفاوضات سد النهضة متوقفة.. والمبعوث الأمريكى لم يقدم أى مقترح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك حالة تجميد فى مفاوضات سد النهضة، موضحا أنه من ناحية المفاوضات فرئيس الاتحاد الأفريقى قام بعمل جولات في الدول الثلاث، وكذلك المبعوث الأمريكى أجرى جولات فى الـ3 دول، ولكن مفاوضات سد النهضة متوقفة والمبعوث الأمريكى لم يقدم أى مقترح.

وتابع وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، "نأمل أن يكون هناك تحريك سريع للمفاوضات، موضحا أن رئيس الاتحاد الأفريقى استمع لرؤى الـ3 دول "مصر والسودان وإثيوبيا" بشأن الأزمة، وكذلك المبعوث الأمريكى استمع لكل الأطراف، ولم يتقدم بأى مقترح حتى الآن.

وأكمل وزير الرى، "رئيس الاتحاد الأفريقى كان جادا خلال جولاته واستمع لرؤى الـ3 دول، ولكن لم يتبلور أى شىء حتى الآن، مستطردا، "نقدر نقول ليس هناك مقترح الدول تتجاوب معه."