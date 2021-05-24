شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى بالقاهرة: نتسلح بدعم مصر.. وإعادة إعمار غزة يحتاج وقتا طويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، إن "القبة الحديدية" الإسرائيلية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة فشلا كبيرا، وإسرائيل كانت في حالة ارتباك شديد خلال الأيام الماضية، متابعا: "إعادة إعمار غزة يحتاج وقتا طويلا وسيتم التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية لبدء الشركات المصرية للعمل في إعادة الإعمار".

وأضاف اللوح، في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني على يقين كامل بقدرته على الانتصار على العدو الإسرائيلي.. ونحن الفلسطينيون كتب علينا الرباط والبقاء على هذه الأرض، من وقف إلى جانبنا هو الأمل والرجاء، ونتسلح بدعم مصر والأردن وكل من يقف معنا من الأمة العربية.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في غزة وصل إلى 6 آلاف بعد اعتقالات القدس الأخيرة، موجها التحية إلى الإعلام المصرى على دعم القضية الفلسطينية قائلا: "شعرنا بالأمان من الصوت المصرى الذى نقل الحقيقة بكل مهنية وإخلاص لدعم القضية الفلسطينية".

وتابع: "فلسطين تأمل في البناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتبرع بـ500 ألف دولار لإعادة إعمار غزة ونعلق عليها آمالا كبيرة في الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بدون القدس.

وأردف: "إسرائيل تواجه 800 قرار ضدها من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لم تنفذ قرارا واحدا منها، والمشكلة في الإدارة الأمريكية التي تقف بجانب إسرائيل في كل مرة.. إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية والحل في الإدارة الأمريكية التي إذا أرادت حل الصراع لكان ذلك.. إذا فالقرار أمريكي".