شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: اللقاح آمن 100% ويقلل الأعراض الجانبية والوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إننا حاليا فى مرحلة ثبات أعداد مصابى فيروس كورونا، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى نعبر الموجة الثالثة من الفيروس، مضيفا أن اللقاح آمن بنسبة 100% ولا يمنع الإصابة ولكن يقلل من الأعراض الجانبية والوفيات. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث الفضائية، أنه جرى تشخيص 3 حالات بالفطر الأسود، ولا يوجد له علاقة بكورونا ولكن الحالة الصحية ونقص شديد من المناعة السبب، وهناك علاج دوائى متوفر بوزارة الصحة لهذا المرض، معقبا: "العالم أجمع يتسابق على أخذ اللقاح، وإحنا ما زلنا نسأل ناخده ولا مانخدوش".