شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى بالقاهرة: مصر وأمريكا يسعيان الآن لوقف ما يجري فى القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن هناك لقاءات على مستوى دبلوماسي وأمني، وتنسيق وتشاور على مستوى ثلاثي بين فلسطين ومصر والأردن، بعد قرار وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إسرائيل أرادت وقف إطلاق النار بدون شروط أو ترتيبات بسبب الحسابات الضيقة لدى نتنياهو بسبب ضغط اليمين عليه.
ولفت "اللوح"، إلى أن هناك وفدين مصريين، الأول ذهب إلى رام الله، والثاني إلى إسرائيل، من أجل ترسيخ وتثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، منوها إلى أن القيادة الفلسطينية أيضا تبذل جهودا لوقف ما يحدث في القدس.
وتابع: "الإدارة الأمريكية الآن ومصر وكل من يتحرك في القضية يسعي لوقف ما يجري في القدس حتى نفتح آفاقا لحل الصراع الفلسطيني الفلسطيني"، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد حل الدولتين وهذا الحل مناسب.
وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن وضع شرط "لا رعاية أحادية في المفاوضات ولابد من الرعاية الدولية الرباعية"، مواصلا: "نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، ونريد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ولا نقبل بإقامة دولة في غزة أو إقامة دولة بدون غزة، ونرفض توطين اللاجئين في أي مكان بالعالم ونطالب بعودة اللاجئين وعددهم 6 ونص مليون لاجئ".