شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مخزون المياه أمام السد العالى مهم للغاية لمواجهة فترات الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مخزون المياه أمام السد العالى مهم للغاية لمواجهة فترات الجفاف، حيث إنه إذا لم يكن لدينا مخزون يعوض النقص ستحدث مشكلة، موضحا أن ملء السد الإثيوبى هو مرحلة جفاف صناعى.

وتابع وزير الرى، خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on "عززنا مخزون السد العالى في السنوات الماضية لامتصاص أكبر قدر من صدمة ملء السد الإثيوبى، متابعا، شهدنا جفافا كبيرا فى 2015 و2016 وإيراد النهر قل بمقدار 20 مليار متر مكعب، واستعوضنا عجز المياه عامي 2015 و2016 من مخزون المياه أمام السد العالى.

وأكمل وزير الرى، نوفى كل احتياجاتنا المائية فى الصناعة والزراعة والشرب والبيئة، وكذلك هناك رقابة على نوعية المياه من وزارة الصحة والبيئة، لافتا إلى أن المواطن المصرى لن يشعر بأى أزمة ولن يشعر بمشكلة ظاهرة واحتياجاته موجودة، ونقول له لابد أن نرشد من استخدام المياه.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن تبطين الترع خلال المرحلة الأولى نقوم بتطبين 7 آلاف كيلو وانتهينا من تطبين 1700 كليو، ونستهدف تبطين 20 كيلو بتكلفة 80 مليار جنيه لتطبين الترع فقط.

وأضاف وزير الرى، خلال اللقاء، أن موارد مصر المائية 60 مليار متر مكعب واستهلاكنا يصل إلى 80 مليار متار مكعب، بينما احتياجاتنا 114 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن مواجهة العجز تتم من خلال إعادة استخدام المياه أكثر من مرة.

ولفت وزير الرى إلى أن إعادة استخدام المياه يصل لملوحة 7 آلاف جزء من المليون، وهى قريبة من ملوحة البحر، متابعا: نعيد استخدام المياه وندورها أكثر من مرة، فالفلاح يروى وتنزل المياه للمصارف ونأخذها للمصارف ونعيدها للترع، مستطردا: لا يوجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه مثل مصر، ونعد استخدام المياه 4 مرات.

وتابع وزير الرى: بعدما ننتهى من محطتى بحر البقر والحمام نعالج المياه مرة أخرى، موضحا أننا أوشكنا على الانتهاء من محطة بحر البقر، ومحطة الحمام سيجرى الانتهاء منها خلال عام، حيث ننتهى من إنشاء محطة الحمام بقدر 6 مليون متر مكعب.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، إن مصر لديها 120 محطة خلط، حيث أنشأنا أكثر من 120 محطة خلط مياه لسد العجز.