شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات التعليم العالى والبحث العلمى خلال عام.. إنشاء 9 جامعات جديدة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حكومى مُقدم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهم ما تم تنفيذه بقطاعى التعليم العالى والبحث العلمى خلال خطة العام المالى الجارى 2020/2021، نستعرضها فيما يلى:

- إنشاء وافتتاح عدد 3 جامعات أهلية دولية جديدة (الملك سلمان - الجلالة – العلمين الدولية)

- إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بنى سويف)

- إنشاء عدد 3 جامعات حكومية جديدة (مرسى مطروح – الوادي الجديد – الأقصر)

- الانتهاء من تنفيذ 100 مشروع بالجامعات الحكومية بين مشروعات تعليمية وإنتاجية وخدمية وصحية

- زيادة مكافآت التصحيح والتدريس والإشراف على الرسائل العلمية وحافز الجودة

- تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لعدد 18 مستشفى جامعيًا نموذجيًا

- إنشاء 9 مستشفيات جامعية جديدة وتطوير 15 مستشفى قائما

- زيادة عدد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد إلى 186 كلية وبرنامجا

- إنشاء 151 مركزا اختبارات لطالب الجامعات ونظم التعلم الإلكترونى

- مضاعفة عدد الطلاب المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثًا

- المشاركة فى جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

- تطوير وتنمية البحيرات المصرية

- استضافة وكالة الفضاء الأفريقية

- إطلاق القمر الصناعى كيوب سات