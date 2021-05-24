شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تُميكن 292 فرعا للشهر العقارى وتستحدث نظام الشباك الواحد فى 209 مكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة العدل من ميكنة 292 فرعا من أفرع الشهر العقارى والتوثيق من إجمالى 540 مكتبا فيما يجرى ميكنة 248 فرعا تعمل بشكل يدوى.

واستحدثت وزارة العدل نظام الشباك الواحد فى 209 أفرع للتوثيق، والذى يهدف إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد فى زمن لا يتعدى 5 دقائق لاستخراج المحرر المطلوب، فيما يجرى تطوير ورفع كفاءة 20 مقر توثيق وإضافة خدمة الترجمة فيهم.

وتضمن تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، فتح فروع التوثيق فى المنافذ البريدية، حيث أنه بموجب بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاتفاق على تقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر مكاتب 109 مكتب بريد.

كما شمل فتح 73 فرعا للتوثيق بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين على مستوى الجمهورية.