شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات صاخبة لجماهير «الأتليتى» ووفاة مشجع خلال الاحتفال باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهمر الأوروجوانى، لويس سواريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، فى البكاء، بعدما نجح فى قيادة فريقه للتويج ببطولة الدورى الإسبانى للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، وذلك عقب مباراة بلد الوليد، فى الجولة الأخيرة من المسابقة والتى فاز بها الأتليتى بهدفين مقابل هدف.

ولم يتمكن النجم الأوروجوانى من حبس دموعه عقب المباراة، حيث انهمر فى البكاء، خلال مكالمة بالفيديو مع عائلته وهو جالس على أرضية الملعب.

واستطاع مهاجم أتلتيكو مدريد أن يثبت للجميع أنه مازال قادرًا على العطاء، بعد الأداء المميز الذى قدمه مع فريقه هذا الموسم وقيادته للتتويج بلقب الدورى لأول مرة منذ 7 سنوات وللمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

واشترك اللاعب صاحب الـ34 مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم فى 32 مباراة فى مسابقة الدورى، أحرز خلالها 21 هدفًا وصنع 3 غيرها.

وفى ذات السياق، خرجت جماهير أتلتيكو مدريد للشوارع للاحتفال بالتتويج ببطولة الدورى بعد منافسة شرسة مع الغريم التقليدى ريال مدريد.

ذكرت شبكة «cuatro» الإسبانية أن احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد شهدت واقعة حزينة بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 14 عاما، كان مسافرًا فى سيارة مع عائلته وأصدقائه، مرتديًا أوشحة أتلتيكو مدريد بمناسبة الاحتفال بلقب الدورى.

وأوضحت أن المشجع أخرج نصف جسده من نافذة السيارة واصطدم بجدار فى ساحة الانتظار، حيث تعرض لإصابة خطيرة فى الرأس ودخل فى نوبة قلبية، وتمت محاولة إسعافه، ولكنها باءت بالفشل.