شكرا لقرائتكم خبر عن غليان فى الأهلى بعد عودة ياسين منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأحداث داخل النادى الأهلى، خلال الأيام الماضية، عقب إعلان محمود الخطيب، رئيس النادى، تشكيل شركة كرة القدم، برئاسة رجل الأعمال الشهير ياسين منصور، وعضوية كل من مصطفى مراد فهمى، السكرتير الأسبق للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، وحسام غالى، نجم الكرة الأسبق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن العامرى فاروق، نائب رئيس النادى، تحفظ على قرار اختيار ياسين منصور لمنصب رئيس شركة كرة القدم، خوفاً من خوض الأخير انتخابات مجلس الإدارة على منصب النائب، وهو ما يضعف فرص «العامرى» فى الاحتفاظ بمقعده فى الدورة المقبلة.

ووفقاً لمصدر مسؤول داخل النادى- رفض ذكر اسمه- فإن لائحة النادى تمنح الحق لرئيس وأعضاء شركة الكرة فى خوض الانتخابات المقبلة على أى منصب بعد تقديم استقالاتهم من الشركة للترشح للانتخابات المقبلة.

ولم يحسم ياسين منصور قراره النهائى من خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، أم النائب، انتظاراً للموقف النهائى لمحمود الخطيب، رئيس النادى، باعتبار أن «بيبو» يمتلك شعبية جارفة، ومن الصعب منافسته على مقعد الرئيس فى حالة ترشحه، خصوصاً بعد تحسن الأحوال الإدارية فى الفترة الأخيرة وتمكن فريق الكرة من حصد اللقب الإفريقى التاسع وتأهله إلى دور نصف نهائى بطولة دورى الأبطال، فضلاً عن محاولات الخطيب فى إنشاء استاد الأهلى- حسبما أعلن خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية صراعا خفيا بين الثنائى ياسين منصور، والعامرى فاروق، خصوصا بعد إعلان رجل الأعمال الشهير عن تحمل تكاليف 3 صفقات سوبر لتدعيم الفريق الكروى الأول فى الموسم المقبل، وهو الأمر الذى أزعج العامرى فاروق باعتبار أنه سيجد صعوبة فى منافسة «منصور» فى ضخ مبالغ مالية لدعم الفريق بصفقات جديدة.

وأكد المصدر أن نائب رئيس النادى الأهلى كثف من جولاته وتواجده داخل النادى من أجل الاجتماع بالموظفين واللجان المختلفة فى محاولة أخيرة لتحسين موقفه بين أعضاء الجمعية العمومية قبل خوض الانتخابات المقبلة، ولم يحسم «العامرى» قراره النهائى بخوض الانتخابات على منصب الرئيس أم النائب.

ولم تتوقف الأزمات التى ظهرت بمجرد الإعلان عن عودة ياسين منصور للقلعة الحمراء عند هذا الحد، لكن الأمر تطرق إلى موقف لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، من الاستمرار داخل القلعة الحمراء من عدمه، خصوصا أن عملها يتعارض مع تواجد شركة الكرة.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن تفعيل شركة الكرة والتجهيز لها لن يتم قبل عدة أشهر، ومن ثم فإن استمرار لجنة التخطيط فى عملها أمر طبيعى حتى تحسم مع محمود الخطيب، رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة، الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين والمعارين من النادى خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الخطيب يركز مع فريق الكرة من أجل حصد اللقب الإفريقى وتوفير احتياجات الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى واللاعبين من أجل حصد اللقب الإفريقى للمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء. يأتى هذا فى الوقت الذى استقر فيه حسام غالى، عضو شركة كرة القدم، على خوض الانتخابات المقبلة على منصب العضوية، لكنه لم يستقر على الانضمام لقائمة محددة أم خوضها مستقلا.