شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة للاعبى الأهلى بعد التأهل لنصف النهائى الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة، محمود الخطيب، صرف مكافآت إجادة فورية، للاعبى الفريق الكروى الأول، عقب التأهل للدور قبل النهائى، لبطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما أطاح بصن داونز بطل جنوب إفريقيا، بنتيجة 3/1 ذهاباً وإياباً، حيث نجح أبناء بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق، فى التعادل أمام بطل جنوب إفريقيا، بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الأول «السبت» فى بريتوريا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، ليواجه الأهلى نظيرة الترجى التونسى، فى قبل النهائى الإفريقى، بعدما تغلب بطل تونس على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الترجيح.

وقرر محمود الخطيب، رئيس بعثة الفريق فى جنوب إفريقيا، بالاتفاق مع الجهاز الفنى صرف مكافآت لتحفيز اللاعبين على مواصلة النتائج الإيجابية، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة السوبر الإفريقى، التى يستعد الفريق لخوضها يوم الجمعة المقبل، أمام نهضة بركان المغربى، على استاد حمد الجاسم فى العاصمة القطرية الدوحة.

فى سياق آخر، يعقد مسؤولو النادى الأهلى جلسة مع على معلول، لاعب الفريق، عقب مباراة السوبر الإفريقى، لحسم تجديد التعاقد مع القلعة الحمراء، بعدما رحب اللاعب فى وقت سابق بالاستمرار مع الفريق، ولكنه تلقى عرضاً من أحد الأندية الخليجية، بمقابل مادى مغرٍ، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب على استعداد للبقاء مع الفريق، ولكنه طلب أن يتم تقديره مادياً وتعويضه عن العرض الخارجى، ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو النادى على النجم التونسى 15 مليون جنيه فى الموسم على أن تزيد بقيمه 10% مع كل موسم.

وفى هذا الشأن، تسعى لجنة التعاقدات بالنادى فى إنهاء ملف تجديد التعاقد مع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم المقبل، وفقاً للسياسة التى تتبعها لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وهى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، ووفقا لتعليمات من موسميانى المدير الفنى والذى يعتمد على السولية بشكل أساسى منذ أن تولى مهمه القيادة الفنية للقلعة الحمراء. على الجانب الآخر، غادرت بعثة الأهلى أمس «الأحد» جنوب إفريقيا، وتوجهت إلى قطر استعدادا لمواجهة نهضة بركان وشهدت الرحلة ترانزيت فى أسوان قبل أن تصل لقطر من أجل تزويد الطائرة بالوقود.

وخرج من قائمة الأهلى التى توجهت لجنوب إفريقيا لملاقاة صن دوانز كل من: مصطفى شوبير، ومحمد محمود للإصابة بفيروس كورونا، وكريم نيدفيد، ومروان محسن للإصابة وأحمد سيد عبدالنبى، وعبدالرحمن أشرف «مانو»، ومحمد أشرف، ومحمد حسام ميدو، أحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: محمد الشناوى وعلى لطفى وحمزة علاء ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولى وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هانى وأحمد رمضان بيكهام وعلى معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايى وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

فيما أعلنت رابطة جمهور الأهلى فى قطر موافقة الجهات المختصة على حضور الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لمباراة السوبر الإفريقى والتى تجمع بين بطل مصر ونظيره نهضة بركان المغربى، بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد، وأكدت الرابطة أنه سيتم السماح بدخول 2250 من جماهير الأهلى ومثلهم من نهضة بركان ممن تلقوا التطعيم فى قطر لحضور مباراة السوبر الإفريقى على ملعب نادى السد، وأكدت رابطة جماهير الأهلى فى قطر، فى بيان رسمى أمس الأحد، توصلها لاتفاق مع الجهات المعنية لحضور مباراة السوبر الإفريقى.

من ناحية أخرى قدم نادى صن داونز اعتذارا رسميا للنادى الأهلى بسبب ما بدر من جانب جماهير الفريق الجنوب إفريقى ضد حافلة المارد الأحمر.