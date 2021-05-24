شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسعى لتجديد التعاقد مع إيهاب جلال.. وجلسة حاسمة مع فخر الدين بن يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لتجديد التعاقد مع إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى سوف تعقد جلسة مع إيهاب جلال، عقب مباراة مصر المقاصة المقرر لها اليوم عند السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى، لإقناعه بتجديد تعاقده مع النادى لمدة موسم آخر، وذلك بعد نجاحه فى انتشال الفريق من كبوته وابتعاده بشكل كبير عن الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية بعد فوز الفريق فى 5 مباريات متتالية على حساب كل من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف والإنتاج الحربى والبنك الأهلى بهدفين نظيفين والجونة وأسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يقود إيهاب جلال الفريق فى مباراة مصر المقاصة، الليلة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أبعده عن الفريق فى المباريات الماضية.

وفى ذات السياق، قرر مسؤولو الدراويش تجديد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، الذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

واستقر الإسماعيلى على تجديد التعاقد مع فخر الدين بن يوسف، بناء على طلب الجهاز الفنى، وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق فى المباريات الماضية.

ومن المنتظر أن يعقد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تجديد التعاقد معه.

ويحتل فريق الدراويش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 9 مباريات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 29، فى المقابل، يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 33 نقطة.