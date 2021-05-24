عضو اللجنة السابق لنادي الزمالك: الدوري هذا الموسم «زملكاوي»

الشارقة - اميمة ياسر - قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لنادي الزمالك، إن نادي الزمالك مؤسسة عريقة ويستمر الكيان مع رحيل وتغيير المجالس واللجان .

وأضاف "عبد الله" خلال مداخلة ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه يثق في قدرات حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية وكامل أعضاء اللجنة لقيادة نادي الزمالك .

وتابع: اللجنة تعلم ظروف النادي ويتحملون المسئولية وجميع أبناء الزمالك تحت أمر النادي وأنا واحد منهم ومستعد لخدمته بعيدا عن أي منصب.

وأكد أنه لم يتدخل أحد أثناء تولي اللجنة السابقة في كل القرارات التي تم اتخاذها ولم يملي أحد علينا أي قرار وعن رحيل باتشيكو عن النادي قال اسالوا حسين السمري المدير التنفيذي رافضا الخوض في تفاصيل رحيل باتشيكو.

وشدد على أن الدوري هذا الموسم زملكاوي زملكاوي زملكاوي بفضل رجال الفريق والجهاز الفني وأسامة نبيه المدرب العام .