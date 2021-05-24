شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الطيران فى مؤجلات دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الإثنين، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الطيران، فى إطار مؤجلات الدوري الممتاز للموسم المحلى 2020/2021.

جاء تأجيل هذا اللقاء مسبقا، فى ظل مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا للأندية التى خسر لقبها مؤخرا فى تونس أمام الترجي التونسي.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة ويتبقى له لقاء مؤجل، حيث لعب الأهلي 20 مباراة، فاز فى 19 وخسر فى واحدة.

أما الزمالك فيتواجد فى المركز الثانى برصيد 50 نقطة، حيث لعب 18 لقاء فاز فى 17، وخسر لقاء وحيدا، وتتبقى له 3 مؤجلات؛ بسبب المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية التى خسر لقبها فى تونس مؤخرا من الترجى.

فيما يأتى فريق سموحة فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، حيث لعب 20 مباراة؛ فاز فى 15 وخسر فى 5 لقاءات، وتتبقى له مؤجلة.

أما فريق طلائع الجيش فيتواجد فى المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة، حيث لعب 18 لقاء؛ فاز فى 14 وخسر 4 وتتبقى له 3 مؤجلات، بينما يحتل الاتحاد السكندري المرتبة الخامسة برصيد 36 نقطة، حيث لعب 19 مباراة؛ فاز فى 13 وخسر فى 6 لقاءات، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.