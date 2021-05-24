شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وأفشة يحصلان على راحة إضافية قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على منح الثنائي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، ثنائي الفريق الأحمر، راحة إضافية، بعد وصول بعثة الفريق الأحمر إلى قطر، استعدادا للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي على الثنائي من الإجهاد، باعتبارهما من العناصر الأساسية في صفوف النسور الحمر.

ومن المقرر أن يحصل أفشة والسولية على راحة من تدريبات الأهلي الجماعية والاكتفاء بأداء تدريبات استشفائية، بعدما اشتكى الثنائي من الإرهاق؛ بسبب ضغط المباريات والمشاركة في كل مباريات الأهلي دون الحصول على راحة بعكس باقي اللاعبين.

ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية في اليومين الأخيرين قبل خوض لقاء نهضة بركان المغربى فى السوبر الأفريقي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أسوان للتوقف بها "ترانزيت" مساء الأحد، من أجل تزويد الطائرة بالوقود قبل السفر إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.