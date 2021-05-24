شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 / 5 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 24 / 5 / 2021 بالدوري المصري، حيث تقام مباراة الإسماعيلى ومصر المقاصة على استاد الإسماعيلية، ومباراة الزمالك والمصري البورسعيدي على استاد الإسكندرية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة

تقام مباراة الاسماعيلى ومصر المقاصة في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد الإسماعيلية، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، وكان الدراويش قد خسروا من المقاولون العرب بهدف دون رد في آخر ظهور بالدوري، فيما فاز مصر المقاصة على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى.

موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسكندرية، الفارس الابيض يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه على طلائع الجيش، وانفراده بصدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام الفريق البورسعيدي، ويريد الزمالك توسيع الفارق بينه وبين المارد الأهلي صاحب المركز الثاني المؤجل له أربع مباريات.

على الجانب الآخر، الفريق البورسعيدي، هذا الموسم يقدم مستويات جيدة، ونجح في تحقيق فوزًا مهمًا على حساب الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بهدف نظيف، ويريد مواصلة الانتصارات للاستمرار في المربع الذهبي وحجز المركز الثالث لصالحه.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الإثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.