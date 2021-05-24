تعرف على أبطال الدوريات الخمس الكبرى بعد انتهاء موسم 2021/2020

انتهى الموسم الكروي 2021/2020 اليوم الأحد 23 مايو بعدد من المفاجآت الهامة في الدوريات الخمس الكبرى، أبرزها في فرنسا بتتويج نادي ليل بلقب الليج آ على حساب فريق نجوم العالم وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “باريس سان جيرمان”، وتتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 11 في تاريخه، وللمرة الثانية في آخر 7 سنوات.

جولة الحسم كادت تشهد خسارة أتلتيكو مدريد للقب الدوري الاسباني حين تأخر بهدف أمام بلد الوليد في الشوط الأول من مباراة الجولة 38، لكن ريمونتادا رائعة بقيادة أنخل كوريا ولويس سواريز نصرته 2/1، ليجعل ريمونتادا ريال مدريد على فياريال عديمة الفائدة.

في فرنسا، حسم ليل لقب الدوري المحلي لصالحه للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حين توج به عام 2011 بفضل جمع 76 نقطة بفارق 8 نقاط عن مارسيليا الثاني، لكن وقتها كانت المنافسة معتدلة ومتقاربة بين 3 أو 4 أندية لعدم سيطرة فريق واحد على أبرز لاعبي العالم.

وانتصر ليل مساء اليوم على ملعب ريموند كوبا التابع لنادي أنجيه بهدفين لهدف، ليرفع رصيده لـ 83 نقطة بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الذي انتصر في نفس التوقيت بهدفين دون رد على بريست.

وتسبب افراط باريس سان جيرمان في الاهتمام بمباراة مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تعرضه لتعادل مخيب للآمال أمام رين في الجولة 36 بعد أيام قليلة من توديعه على يد السيتي، ليمنح ليل فرصة الانفراد الكامل بصدارة الليج آ ومن ثم التتويج.

وفي ألمانيا لم يجد جديد، فقد ظل بايرن ميونخ بطلاً لمسابقة الدوري الالماني للموسم التاسع على التوالي، من دون أي مقاومة تذكر من أندية ريد بول لايبزيج وبوروسيا دورتموند وفولفسبورج.

وحسم بايرن ميونخ المركز الأول لصالحه برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن لايبزيج الثاني، رغم تلقيه لـ 4 خسائر وسقوطه في 6 تعادلات هذا الموسم مع المدرب هانز فليك الذي قرر ترك منصبه ليفسح المجال أمام مدرب لايبزيج “جوليان ناجلسمان” لتولي المسؤولية بدءًا من الموسم المقبل، على أن يذهب فليك لتدريب منتخب ألمانيا الأول عقب يورو 2020.

وختم مانشستر سيتي الموسم بفوز عريض قوامه 5 أهداف دون رد أمام إيفرتون في الجولة 38، ليعزز تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 86 نقطة، ويرفع عدد مرات تتويجه بلقب البطولة لـ 7 من بينهم 5 ألقاب بريميرليج.

ووضع أنطونيو كونتي حدًا لصيام انتر ميلان لمدة 11 عامًا منذ آخر تتويج بلقب الدوري الإيطالي بعدما قاد النيراتزوري للظفر بلقب المسابقة بفضل جمع 91 نقطة بفارق مريح من النقاط عن ميلان الثاني برصيد 79 نقطة.

الخليج 365 يستعرض معكم أبطال الدوريات الخمس الكبرى بموسم 2021/2020، بالاضافة إلى أبطال دوريات أخرى في أوروبا (المستوى الثاني) + المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر كونفرنس ليج.

بطل الدوري الانجليزي

البطل: مانشستر سيتي – 86 نقطة

الوصيف: مانشستر يونايتد – 74 نقطة

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: ليفربول وتشيلسي

المتأهلون إلى الدوري الأوروبي: ليستر سيتي ووست هام يونايتد

المتأهل إلى الكونفرنس ليج: توتنهام

بطل الدوري الاسباني

البطل: أتلتيكو مدريد – 86 نقطة

الوصيف: ريال مدريد – 84 نقطة

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: برشلونة وإشبيلية

المتأهلون إلى الدوري الأوروبي: ريال بيتيس وريال سوسيداد

المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي (يويفا كونفرنس ليج): فياريال (بديله سيلتا فيغو إذا توج فياريال بلقب الدوري الأوروبي)

بطل الدوري الايطالي

البطل: انتر ميلان – 91 نقطة

الوصيف: ميلان 79 نقطة

المتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا: اتلانتا ويوفنتوس.

المتأهلون إلى الدوري الأوروبي: نابولي ولاتسيو.

المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي (يويفا كونفرنس ليج): روما

بطل الدوري الفرنسي

البطل: ليل – 83 نقطة

الوصيف: باريس سان جيرمان- 82 نقطة

المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا المرحلة التأهيلية: موناكو

المتأهلون إلى الدوري الأوروبي: ليون ومارسيليا

المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي (يويفا كونفرنس ليج): رين

بطل الدوري الاسكتلندي

البطل: جلاسكو رينجرز – 102 نقطة.

الوصيف: سيلتيك جلاسكو 77 نقطة

* البطل والوصيف يتأهلان للمرحلة التأهيلية لدوري ابطال اوروبا.

المتأهلون إلى دوري المؤتمر الأوروبي: هيبيرنيان وأبردين

بطل الدوري التركي

البطل: بشكتاش – 84 نقطة بفارق الأهداف بعد التعادل في المواجهات المباشرة.

الوصيف: جالطة سراي – 84 نقطة.

* البطل والوصيف يتأهلان للمرحلة التأهيلية لدوري ابطال اوروبا.

المتأهلون إلى دوري المؤتمر الأوروبي: فنربخشة وطرابزون سبور

بطل الدوري البرتغالي

البطل: سبورتينج لشبونة- 85 نقطة.

الوصيف: بورتو 80 نقطة.

* البطل والوصيف يتأهلان للمرحلة إلى مجموعات دوري ابطال اوروبا مباشرة.

المتأهل إلى المرحلة التأهيلية لدوري أبطال أوروبا: بنفيكا.

المتأهل إلى مجموعات الدوري الأوروبي: سبورتينج براجا.

المتأهلون إلى دوري المؤتمر الأوروبي: باكوس فيريرا وسانتا كلارا.

بطل الدوري الهولندي

البطل: أياكس أمستردام – 88 نقطة.

الوصيف: ايندهوفن – 72 نقطة.

* البطل يتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مباشرة، والوصيف إلى المرحلة التأهيلية لدوري الابطال.

المتأهل إلى المرحلة التأهيلية للدوري الأوروبي: ألكمار AZ

المتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: فيتيس آرينهايم.

المتأهلون إلى تأهيلي دوري المؤتمر الأوروبي: فينورد روتردام وأوتريخت وجرونيجين وسبارتا روتيردام

بطل الدوري الروسي

البطل: زينيت سان بطرسبيرج- 65 نقطة

الوصيف: سبارتاك موسكو- 57 نقطة.

* البطل يتأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا مباشرة، والوصيف إلى المرحلة التأهيلية لدوري الابطال.

المتأهل إلى مجموعات الدوري الاوروبي: لوكوموتيف موسكو.

المتأهلون إلى دوري المؤتمر الأوروبي: روبن كازان وسوشي.

بطل الدوري اليوناني

البطل: أولمبياكوس – 90 نقطة.

البطل يتأهل إلى المرحلة التأهيلية إلى دوري ابطال اوروبا.

الوصيف: باوك – 64 نقطة.

المتأهلون إلى دوري المؤتمر الأوروبي: باوك وآريس وأيك أثينا.

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