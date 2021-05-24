شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير صن دوانز تدعم مؤمن زكريا عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جماهير جنوب إفريقيا التي تواجدت أمس في مطار جوهانسبرج لوداع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرصت على دعم مؤمن زكريا. واحتفلت الجماهير بالطريقة التي اعتاد مؤمن زكريا الاحتفال بها داخل المطار.

جماهير صن داونز تدعم مؤمن زكريا

كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين قبل المغادرة. وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مطار الدوحة بالعاصمة القطرية، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي.

بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

ويلعب الأهلي مساء الجمعة المقبل في قطر أمام نهضة بركان المغربي على لقب السوبر الأفريقي. وطار الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر عقب اجتياز عقب فريق صن داونز وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها في النسخة الماضية.ونشر حساب النادي الأهلي عبر تويتر مقطع فيديو لوصول بعثة فريق الكرة إلى الدوحة استعداداً لخوض مباراة السوبر.