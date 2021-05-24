شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن أزمة مسابقة 99: «اللي حضر العفريت يصرفه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، إن القلعة البيضاء ليست طرفا في شكوى الأهلى لاتحاد الكرة، بشأن مشاركة سيف جعفر في مباراة الفريق مع طلائع الجيش.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: «تلقينا خطابا من اتحاد الكرة بأحقية اللاعب بالمشاركة ابتداء من 22 مايو»، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أن بطل مسابقة ناشئي 99 يحدد عبر فارق الأهداف، أو تقاسم البطولة.

وأكمل: «اللقاء الفاصل ليس له علاقة باللائحة، والزمالك لديه نهائي لفريق 2003 في نفس اليوم الذي حدد فيه المباراة الفاصلة لمسابقة 99»، متسائلا «هل يعقل خوض نهائيين في يوم واحد على الملعب ذاته؟ اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه».

وتساءل: «هل لو كان فارق الأهداف لصالح الأهلي، كنا سنرى نفس القرار من اتحاد الكرة».