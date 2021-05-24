شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجي يوجه نصيحة خاصة لجهاد جريشة: استمر ولا تعتزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق إن فريق انبي كان يستحق ضربة جزاء أمام وادي دجلة في المباراة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن ضربة الجزاء كانت سهلة ومنح لاعب انبي إنذار وجع قلبي.

وتابع أن حكم الفيديو كان يمتلك فرصة جيدة لمشاهة اللعبة واستدعاء الحكم ولكن الغريب أنها مرت دون مشاهدة رغم تعدد الزوايا.

ووجه رسالة إلى جهاد جريشة مؤكدا أنه حكم كبير ولكن ليس معنى إخفاقه في مباراة أن يكون قراره اعتزال التحكيم.

وأكد أن عدم التوفيق وارد في بعض الأوقات وكان لابد أن يصبر جريشة لنهاية الموسم ونصيحتي له بالاستمرار .