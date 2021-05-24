شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهنئ هاري كين بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي : «تستحقها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة التهئنة لنجم فريق توتنهام، هاري كين الذي حصد جائز الحذاء الذهبي موسم 2020/2021، برصيد 23 هدفا بفارق هدف وحيد عن النجم المصري.

وكتب كين عبر حسابه على «تويتر»: «سعيد للفوز بمثل هذه الجوائز، لم تكن لتتحقق دون الفريق والموظفين»، ويرد محمد صلاح على رسالة هاري كين، وقال: «تستحقها عن جدارة، تهنئتي لك».

ومحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول، أنهى موسمه الكروى مع فريقه داخل الدوري الإنجليزي بشكل رائع بالرغم من خسارته معركة الحذاء الذهبي أمام المهاجم الإنجليزي هاري كين بفارق هدفا وحيدا في الجولة الأخيرة من الموسم الجاري والذي انتهى مساء الأحد، وتأهل ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا بحصوله على المركز الثالث.

وخلال المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي لم يتمكن محمد صلاح من فض الاشتباك مع هاري كين الذي توج بالحذاء الذهبي برصيد 23 هدفا بفارق هدفا وحيدا عن النجم المصري الذي كان باستطاعته أن يصل إلى الهدف 25 بكل سهولة خلال اللقاءين الماضيين، بداية من بيرنلي وأخيرا، كريستال بالاس.

صلاح أهدر ما لايقل عن 4 فرص محققة خلال المباراتين الأخيرتين، خاصة الجولة الأخير أمام كريستال بالاس بعدما سنحت له فرصة عظيمة أن يسجل هدف فريقه الثالث وهدفه رقم 23 ليتساوى مع هاري كين. وكانت هذه الهجمة في أواخر الشوط الثاني من مباراة كريتسال بالاس بعدما انفرد محمد صلاح بالمرمى بعد تمريرة ساحة من النجم البرازيلي فرمينو، ولكن النجم المصري وضع الكرة خارج البرواز بصورة غريبة وسط اندهاش النجم البرازيلي فرمينو.

جماهير ليفربول تساند محمد صلاح بعد خسارته معركة الحذاء الذهبي أمام هاري كين، الأغلبية منهم أجمعت على أن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني هو الذي قاد الفريق الإنجليزي بكل قوة هذا الموسم خاصة وأن مباريات الدوري الإنجليزي في العديد من الجولات الماضية شهدت تأثير النجم المصري على فريقه خاصة وأنه في حالات كثيرة فاز الريدز بفضل أهداف أو صناعة محمد صلاح.