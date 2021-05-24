شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصري .. الفريق البورسعيدي يخسر بسداسية نظيفة أمام الأبيض قبل 56 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري مساء الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الاسكندرية. ويتطلع الزمالك لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري، حيث يتصدر الفريق الأبيض مسابقة الدوري برصيد ٥١ نقطة.

وحقق الزمالك أكبر فوز في تاريخه على المصري بسداسية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما في الجولة الثانية لموسم 1965- 1966، وسجل أهداف الأبيض كل من: حمادة إمام هدفين وعبدالكريم الجوهري وفاروق السيد ونبيل نصير ويكن حسين.

ويعد عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق هو أكثر لاعبي الفريقين مشاركة في تاريخ مواجهاتهما، حيث خاض 18 مباراة في حراسة الفريق الأبيض أمام المصري، ويليه مباشرة عبدالحليم على الذي شارك في 16 مباراة ضد الفريق البورسعيدي.