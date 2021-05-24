شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتأمين الصدارة أمام المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مواجهة من العيار الثقيل، يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى، عند التاسعة مساء اليوم «الاثنين»، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدورى، وذلك على أرض ملعب استاد الإسكندرية.

يدخل الفريقان المباراة بحثا عن النقاط الثلاث، فـ«المارد الأبيض» فى المركز الأول برصيد 51 نقطة، وحقق الفوز فى المباراة الأخيرة على طلائع الجيش، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بعد فوزه فى المباراة الأخيرة على الاتحاد السكندرى.

يدرك الجهاز الفنى للأبيض أهمية مواجهة اليوم، وضرورة الفوز بها للتأكيد على جدارته بصدارة قمة جدول الدورى، ويغيب عن صفوف الزمالك خلال المباراة محمود علاء وعبد الله جمعة والمغربى حميد أحداد بسبب الإصابة، كما يستمر غياب إمام عاشور بسبب الإيقاف من قبل اتحاد الكرة.

ويسعى الفرنسى، باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء، إلى استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة بعد الفوز المثير لفريقه على طلائع الجيش فى المباراة الماضية، بالهدف القاتل لأسامة فيصل فى الوقت بدل الضائع، لتخطى عقبة المصرى الذى دائما ما تحفل مبارياته مع الأبيض بالندية والإثارة، وحذر كارتيرون لاعبيه من الثقة الزائدة، خصوصا أن المصرى فريق قوى ومنظم وقادر على تحقيق المفاجآت، كما أنه يمتلك لاعبين مميزين فى جميع الخطوط.

وعقد كارتيرون اجتماعا باللاعبين والجهاز الفنى، وطالبهم خلاله بالجدية فى مباراة اليوم، مؤكداً أنه يتوقع مباراة قوية من لاعبى المصرى، خصوصا أنهم لديهم حافز لتأمين تواجدهم فى المربع الذهبى، والعودة للانتصارات بعد التعادل الأخير.

وطالب كارتيرون لاعبيه بعدم التركيز مع التغييرات الإدارية التى يعيشها نادى الزمالك، والتى تشهد أجواءً متقلبة على الصعيد الإدارى بعد أن تولى رئاسة القلعة البيضاء ثالث رئيس فى أقل من 6 أشهر منذ إيقاف المجلس المنتخب، برئاسة مرتضى منصور.

وطالبهم بمواصلة الانتصارات لتعزيز الصدارة وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعدما حقق الفريق فوزين متتاليين على حساب إنبى وطلائع الجيش، ويتسلح الفريق الأبيض بعودة قائده محمود عبد الرازق شيكابالا من الإيقاف، بجانب تعافى يوسف إبراهيم أوباما، صانع الألعاب، من الإصابة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى، فى خط الدفاع، وفى الوسط، طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، محمود عبد الرازق شيكابالا، ومهاجم وحيد، سيف الدين الجزيرى. ولن تكون مهمة الزمالك سهلة فى مواجهة المصرى الذى يملك الطموح من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركات القارية، ويتسلح الفريق البورسعيدى بقدرات الجناحين المميزين عمر كمال عبد الواحد، هداف الفريق برصيد 10 أهداف، وأحمد رفعت. ويسعى المصرى لتحقيق نقاط المباراة لتأمين تواجده فى المربع الذهبى، وذلك فى ظل المنافسة الشرسة من سموحة وبيراميدز، وعقد على ماهر، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، جلسة تحفيزية مع لاعبى فريقه، طالبهم فيها بالفوز على الزمالك، واستمرار الانتصارات، للعودة للمشاركات القارية بعد تأمين التواجد فى المربع الذهبى. وحذر على ماهر لاعبيه من مفاتيح لعب الزمالك، المتمثلة فى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو والعائد من الإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، بالإضافة لسيف الجزيرى، وطالبهم بعد ترك مساحات لهؤلاء اللاعبين لعدم تمثيل خطورة على مرمى المصرى خلال المباراة.