شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمصرى البورسعيدي في الدوري .. موعد المباراة وتشكيل الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري مساء الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الاسكندرية. ويتطلع الزمالك لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري، حيث يتصدر الفريق الأبيض مسابقة الدوري برصيد ٥١ نقطة.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي

محمد عواد في حراسة المرمى

خط الدفاع- محمود الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي- حازم إمام

خط الوسط- طارق حامد- فرجاني ساسي- أشرف بن شرقي- أحمد سيد زيزو- حميد أحداد

الهجوم -مروان حمدي

حقق الزمالك أكبر فوز في تاريخه على المصري بسداسية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما في الجولة الثانية لموسم 1965- 1966، وسجل أهداف الأبيض كل من: حمادة إمام هدفين وعبدالكريم الجوهري وفاروق السيد ونبيل نصير ويكن حسين.

ويعد عبدالواحد السيد، حارس الزمالك السابق هو أكثر لاعبي الفريقين مشاركة في تاريخ مواجهاتهما، حيث خاض 18 مباراة في حراسة الفريق الأبيض أمام المصري، ويليه مباشرة عبدالحليم على الذي شارك في 16 مباراة ضد الفريق البورسعيدي.