شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لجراحة الرباط الصليبي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الإثنين حسام عاشور، لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري، لجراحة الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية بالقاهرة، على يد أحد الجراحين المعروفين في علاج مثل هذه الإصابات.

وأثبتت الأشعة التى أجراها حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى، بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مشاركته في مبارة الاتحاد أمام المصري التى أقيمت بالإسكندرية في الجولة الـ23 من الدوري الممتاز، ويحتاج عاشور إلى تدخل جراحى حسب تأكيدات الأطباء الذين أجروا الفحوصات الطبية التى خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهاية الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور، وخرج اللاعب حسام عاشور مصابا في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وشارك فوزي الحناوى بديلا له، وعلى الفور توجه إلى أحد المراكز الطبية لعمل الأشعة تحت إشراف طبيب فريق الاتحاد السكندرى.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندري الذي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، في أقل من عام، بعد كل من محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتصالا هاتفيا باللاعب حسام عاشور، للاطمئنان على حالته النفسية، كما تابع التوأم حسام وابراهيم حسن حالة اللاعب عن طريق الجهاز الطبى، وأعطى التعليمات بعرض الأشعة على الطبيب المعالج، واتخاذ جميع الإجراءات السريعة، كما أجرى حسام حسن اتصالا هاتفيا باللاعب لتحفيزه، مؤكدا قدرته على العودة سريعا لصفوف الفريق.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى فورمة المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصرى الأخيرة، وتمت إصابته.

وتمنت جماهير الاتحاد الشفاء للاعب والعودة السريعة للملاعب، كما دعمت الصفحة الرسمية للنادي عاشور، وكتبت: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذى أصيب خلال مباراة أمس أمام النادى المصرى البورسعيدى.