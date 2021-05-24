الامارات | خيسوس: لعبت أفضل موسم في مسيرتي مع شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس: لعبت أفضل موسم في مسيرتي مع شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إيغور خيسوس، أنه لا يصدق النتائج التي حققها «فرسان دبي» في الموسم المنصرم، بفوز الفريق بثلاثة ألقاب، هي كأس السوبر، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أنه رغم خوضه أول موسم له مع شباب الأهلي، إلا أنه يعتبر هذا الموسم هو الأفضل في مسيرته.

وقال خيسوس لصحيفة «تي إن تي سبورتس» البرازيلية: «رغم أنني أخوض تجربة جديدة بالنسبة لي، إلى جانب صغر سني، إلا أنني أرى أنني قدمت أفضل موسم لي، مقارنة بالفترة التي لعبت بها في البرازيل، إذ أنني أحرزت 21 هدفاً، وشاركت في 40 مباراة، وهو معدل جيد جداً للاعب يبلغ من العمر 20 عاماً».

وأضاف: «الفوز بثلاثة ألقاب في أول موسم لي مع شباب الأهلي يعد حلماً لا يمكن تصديقه، لقد قدم الفريق مستويات جيدة جداً، وأمر رائع أن نحقق الفوز بثلاثة ألقاب من أصل أربعة ألقاب محلية، بينما أنهى الفريق مسابقة الدوري في المركز الثالث، كما تأهلنا إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن أسباب تألقه مع شباب الأهلي، فقال: «عندما تعاقد معي شباب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كنت أعلم تماماً أهمية الظهور بشكل جيد في الفترة الأولى لي مع الفريق، وتأثيرها على مستقبلي، خصوصاً أنها تجربتي الأولى خارج البرازيل، بينما جئت إلى بلد جديد بالنسبة لي، والأجواء مختلفة تماماً، من الجوانب كافة، ولكن رغم ذلك البداية الجيدة في المباريات التي شاركت بها في بداية الموسم أسهمت في حصولي على الثقة من جانب الجهاز الفني واللاعبين».

وتابع: «كان لدي بعض الأهداف التي حددتها عندما جئت إلى هنا، وتمكنت من تحقيق هذه الأهداف، من ناحية معدل مشاركاتي مع الفريق، ونسبة الأهداف، بينما الأمر الأكثر أهمية هو أن شباب الأهلي حقق الفوز بثلاثة ألقاب، وهو أمر مهم جداً لمسيرتي».

وختم إيغور خيسوس تصريحاته بقوله: «أعتقد أنه حان الوقت للحصول على الراحة حالياً، حتى أتمكن من العودة في الموسم المقبل بشكل أفضل، خصوصاً أن الحفاظ على المردود الذي ظهرت به، وإحراز المعدل نفسه من الأهداف، يحتاج إلى جهد كبير، وهو ما سأعمل لتحقيقه».

يذكر أن إيغور خيسوس انضم إلى شباب الأهلي في بداية الموسم قادماً من كوريتيبا البرازيلي مقابل مليوني يورو، وتم قيده في خانة «المقيم».

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