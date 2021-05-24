الامارات | الكرة العربية تقترب من لقب جديد بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة العربية تقترب من لقب جديد بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الكرة العربية على مشارف الاحتفاظ بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، بعدما تأهلت ثلاثة من أنديتها للدور قبل النهائي للمسابقة القارية عقب اجتيازها دور الثمانية أول من أمس. وصعد الأهلي المصري للمربع الذهبي بعدما تغلب 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تأهل الترجي التونسي للدور ذاته، إثر فوزه 3-2 على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان بعدما تبادل كل فريق الفوز بملعبه 2-صفر على الآخر في مباراتي الذهاب والعودة. كما بلغ الوداد البيضاوي المغربي المربع الذهبي، بفوزه 2-1 في مجموع اللقاءين على مولودية الجزائر، فيما سيكون كايزر تشيفز الجنوب إفريقي هو الفريق الوحيد من خارج الوطن العربي في الدور قبل النهائي، بعدما وضع حداً لمغامرة سيمبا التنزاني في البطولة، بفوزه عليه 4-3 في إجمالي اللقاءين. وضرب الأهلي (حامل اللقب) موعداً مع الترجي في قبل النهائي، لتضمن الكرة العربية ممثلاً لها على الأقل في المباراة النهائية للبطولة، التي ستُجرى في 17 يوليو المقبل بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، فيما يلتقي الوداد مع كايزر تشيفز في مواجهة المربع الذهبي الأخرى. وربما سيكون نهائي البطولة، الذي سيقام من لقاء وحيد بدلاً من مواجهتي ذهاب وعودة للمرة الثانية على التوالي، عربياً خالصاً وذلك للنسخة الـ16 في تاريخ دوري الأبطال والخامسة توالياً، حال فوز الوداد على كايزر تشيفز. ومنذ تتويج صن داونز بكأس البطولة في 2016، كان اللقب حكراً على الفرق العربية فقط، حيث فاز به الوداد عام 2017، ثم الترجي عامي 2018 و2019، قبل أن يحصل عليه الأهلي العام الماضي.

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