الامارات | الفنزويلية روخاس تسجل ثاني أفضل وثبة ثلاثية في التاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنزويلية روخاس تسجل ثاني أفضل وثبة ثلاثية في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت بطلة العالم الفنزويلية، يوليمار روخاس، ثاني أطول قفزة في تاريخ منافسات الوثبة الثلاثية خارج القاعة بتسجيلها مسافة 15.43 متراً في لقاء أندوخار في إسبانيا.

وحطّمت حاملة لقب الوثبة الثلاثية في آخر نسختين من بطولتي العالم لداخل وخارج القاعة رقمها القياسي الشخصي خارج الصالات بسنتمترين.

وبقيت روخاس على بعد سبعة سنتمترات من الرقم العالمي خارج القاعة (15.50 متراً)، الذي حققته الأوكرانية إينيسا كرافيتش في 1995. وسبق لروخاس أن قفزت 15.43 متراً داخل القاعة في 2019، وهو الرقم القياسي لداخل الصالات وحققت الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 خلف الكولومبية كاترين إبارغين، وستكون مرشحة بقوة لحصد الذهب في أولمبياد طوكيو المؤجل الذي ينطلق في 23 يوليو.

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