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الامارات | ختام برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم اتحاد التنس، أول من أمس، المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين الذي أقيم في ملاعب نادي النصر ليغيرلاند في دبي، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من (4 إلى 10) سنوات، بحضور الأمين العام لاتحاد التنس والمشرف العام على البرنامج ناصر المرزوقي، حيث قام بتكريم اللاعبين واللاعبات وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات عليهم، واشاد بالمكاسب الفنية المتحققة من البرنامج باعتباره نواة لمستقبل مشرق للعبة التنس، مؤكداً ان اتحاد التنس يعتز بهذه المبادرة لأهميتها في استكشاف المواهب منذ الأعمار المبكرة، ولن يألو جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

وقال بيان صحافي: «يأتي تنظيم المهرجان ضمن خطط الاتحاد الرامية للتشجيع على ممارسة التنس، والتي تندرج ضمن برنامج اكتشاف المواهب الذي ينظمه الاتحاد، ويهدف إلى استكشاف اللاعبين المواطنين وتطويرهم وفقاً لاتفاقية التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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