الامارات | ثلاثي الجزيرة.. الأفضل في أبريل ومايو

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الجزيرة.. الأفضل في أبريل ومايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، لشهري أبريل ومايو، التي تنظمها الرابطة برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «إن ثلاثي الجزيرة تفوق في حصاد شهري أبريل ومايو، حيث توج عبدالله رمضان، لاعب خط وسط الجزيرة، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهري أبريل ومايو، بعد أدائه المميز الذي ساهم في قيادة فريقه لحصد لقب الدوري في المواجهات الأربعة الحاسمة، وتفوق رمضان في التصويت على زميليه علي مبخوت والجنوب إفريقي تولاني سيريرو، وعبدالله غانم مدافع الشارقة، والأرجنتيني جاستون سواريز لاعب بني ياس».

وأضافت: «كما حصد مدرب الجزيرة مارسيل كايزر جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، وعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، ونال علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، جائزة أفضل حارس، متفوقاً على فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة».

وتابعت: «يجري اختيار قائمة المرشحين عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، وتتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين».

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