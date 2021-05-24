الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
الإسماعيلي - المقاصة 21:00
الزمالك - المصري 23:00
الدوري الإيرلندي
ديري سيتي - سان باتريك 20:45
بوهيميان - دوندالك 20:45
ووترفورد - فين هاربز 22:45
درويدا يونايتد - لونغفورد 22:45
شامروك - سليغو 22:45
الدوري الدنماركي
بروندبي - نورشيلاند 19:00
ميتييلاند - اوروس 19:00
ريندرز - كوبنهاجن 19:00
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