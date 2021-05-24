الامارات | تشكيل اللجنة المنظمة لسباق القفال برئاسة بن مسحار

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة المنظمة لسباق القفال برئاسة بن مسحار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي ينظمه النادي برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو المقبل.

وجاء تشكيل اللجنة العليا المنظمة للحدث المرتقب برئاسة أحمد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، فيما يتولى منصب نائب رئيس اللجنة سيف السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وتضم في عضويتها كلاً من راشد ثاني العايل عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات.

وقال بيان صحافي: «باشرت اللجنة المنظمة بعد تشكيلها التجهيز لانطلاقة المهرجان الكبير فور صدور توجيهات سمو ولي عهد دبي بتنظيم السباق بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة، وأيضاً الجهات المسؤولة عن جزيرة صير بونعير التي تعد مكان بداية السباق منذ تأسيسه عام 1991».

وعقدت اللجنة المنظمة إجتماعها الأول برئاسة أحمد بن مسحار وحضور الأعضاء، حيث بحثت الترتيبات اللازمة لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة، خصوصاً أن النسخة المرتقبة تحمل الرقم 30 وتواكب عام الخمسين، كما تأتي قبيل أشهر من بداية معرض «إكسبو دبي 2020».

ووجهت اللجنة في الاجتماع فريق العمل بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية للعمل بروح الفريق الواحد من أجل انجاز المهام وإنجاح الحدث مع بدء العد التنازلي لموعد السباق التاريخي والذي يجمع أهل ومحبي الرياضات البحرية التراثية، حيث سيقام الحدث وفق شروط البروتوكول الصادر من اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعليمات مجلس دبي الرياضي في ما يتعلق بالسماح فقط بالمشاركة والحضور لمتلقي جرعتي اللقاح، إضافة إلى نتيجة مسحة الأنف قبل 48 ساعة من موعد التوجه إلى جزيرة صير بونعير لكل المشاركين في السباق من نواخذة وملاك وبحارة ولجان تنظيمية وفنية.

ووافق الاجتماع على مقترح البرنامج الزمني الخاص بالحدث، حيث تم تحديد يوم الخميس الموافق الثالث من شهر يونيو موعداً لوصول جميع المحامل المشاركة إلى مكان الانطلاقة في جزيرة صير بونعير، واستكمال إجراءات الفحص الفني على السفن المشاركة قبل موعد السباق.

وتقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل موعداً لإقامة سباق النسخة الـ30 من سباق القفال، حسب ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح، وفي حال تعذر إقامة السباق يتم تأجيل الانطلاقة إلى اليوم التالي.

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