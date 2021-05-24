الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاضلة

طلبت إدارة أحد أندية الدوري من مدرب الفريق المفاضلة بين لاعبين أجنبيين، للاستغناء عن أحدهما في الموسم المقبل، خصوصاً أن عقد كل منهما مستمر حتى 2022، ولا ترغب الإدارة في فسخ عقد اللاعبين وتكبد الشرط الجزائي.

وكلاء

طلب أحد أندية القمة من الوكلاء الناشطين في الدولة تقديم قائمة بأسماء لاعبيهم الأجانب، من أجل الاختيار من بينهم، وذلك في خطوة تهدف لأن يكون الاختيار المقبل من ضمن مجموعة كبيرة من الخيارات.

انسجام

وصف مدير لفريق نافس بقوة في دوري الدرجة الأولى اختيارات الأجانب لفريقه بأنها كانت جيدة، لكن عدم تمكنهم من الانسجام مع بقية اللاعبين تسبب في فقدان الفريق نقاطاً ثمينة، كانت ستسهم في الصعود إلى دوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news