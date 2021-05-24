شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح .. القائد المقاتل ينقذ ليفربول في معارك «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، كشف عن تفادي فريقه الأزمات الكروية خلال هذا الموسم الصعب خاصة حصول فريقه على المركز الثالث خلال الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي والتى انتهت الأحد بفوز الريدز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي ساديو ماني.

وقال محمد صلاح خلال رسالته الذي نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، هذا الموسم كان صعبا للغاية خاصة في ظل المدرجات والاستادات الفارغة من الجماهير الحمراء، فضلا عن العقبات والأزمات الكروية التي واجهتنا، كل هذا كان كفيلا لتحطينما ولكن نجحنا في نهاية المطاف الوصول إلى المربع الذهبي.

وبتاريخ 19/2/2021، ووجه محمد صلاح رسالة إلى جماهير نادي ليفربول Liverpool يقول فيها: «نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية أعدكم بذلك، كانت فترة صعبة لأسباب كثيرة، ولن نسمح بتراجع النتائج التي حصلنا عليها».