شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبدالله: الدوري هذا الموسم «زملكاوي.. زملكاوي.. زملكاوي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لنادي الزمالك إن نادي الزمالك مؤسسة عريقة ويستمر الكيان مع رحيل وتغيير المجالس واللجان.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه يثق في قدرات حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية وكامل أعضاء اللجنة لقيادة نادي الزمالك.

وتابع أن اللجنة تعلم ظروف النادي ويتحملون المسئولية وجميع أبناء الزمالك تحت أمر النادي وأنا واحد منهم ومستعد لخدمته بعيدا عن أي منصب.

وأوضح أنه لم يتدخل أحد أثناء تولي اللجنة السابقة في كل القرارات التي تم إتخاذها ولم يملي أحد علينا أي قرار وعن رحيل باتشيكو عن النادي قال اسالوا حسين السمري المدير التنفيذي رافضا الخوض في تفاصيل رحيل باتشيكو.

وأكد أنه لم يحسم قراره بشأن انتخابات النادي خاصة أن باب الانتخابات لم يفتح ووقتها سيعلن قراره والجميع يعلم مدى قدرتي على خدمة النادي وحاليا المطلوب فقط دعم اللجنة الحالية.

وشدد على أن الدوري هذا الموسم زملكاوي زملكاوي زملكاوي بفضل رجال الفريق والجهاز الفني وأسامة نبيه المدرب العام.